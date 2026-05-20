Staffel 1Folge 17
Die Drüse des MimikarsJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 17: Die Drüse des Mimikars
24 Min.
Ein Drachenstachel vergiftet Lian Chu schwer. Gwizdo muss das Gegengift möglichst schnell finden. Dieses ist das Drüsensekret eines Mimikar Drachens, den es nur noch auf der Insel Unimak gibt. Gwizdo muss sich beeilen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Drachenjäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment