Staffel 1Folge 15
Unerwünschte GästeJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 15: Unerwünschte Gäste
24 Min.
Handelsmann Otis Criblecrocker nistet sich im "Dragon Inn" ein, schmeißt sich an Jeanneline heran und will die Taverne übernehmen. Gwizdo schmuggelt ein paar Smacklings in die Taverne, um Otis vom Bleiben abzuhalten.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment