Staffel 1Folge 19
Der Hof der WaisenkinderJetzt kostenlos streamen
Die Drachenjäger
Folge 19: Der Hof der Waisenkinder
24 Min.
Lian Chu und Gwizdo machen sich auf den Weg zu ihrem ehemaligen Kinderheim, um ihre ehemalige Pflegemutter zu besuchen. Das Dorf wurde von einem Drachen in Schutt und Asche gelegt. Ein Waisenjunge bringt sie zu den entführten Kindern.
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Die Drachenjäger
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment