Die Familienhelfer
Folge 15: Spieglein, Spieglein
23 Min.Ab 12
Eine Schülerin wird nach einer Pyjama- Party zur zurückgezogenen Stubenhockerin. Haben sich ihre Freundinnen über ihr Aussehen lustig gemacht? Die Familienhelferin findet heraus, dass das Mädchen ein erschreckendes Geheimnis hat. - Der zehnjährige Mats stiftet nur noch Chaos und Zerstörung. Sein Motto: "Mad Attac"! Das kratzt er auch in den Wagen des Vermieters! Die alleinerziehende Mutter Sabrina steht kurz vor dem Rausschmiss und ist mit den Nerven am Ende.
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1