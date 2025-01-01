Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

Kim auf Konfro-Kurs

SAT.1Staffel 1Folge 8
Folge 8: Kim auf Konfro-Kurs

22 Min.Ab 12

Die neunjährige Kim verwandelt das Badezimmer in eine Sauna und verliert dabei das Bewusstsein! Will sie um jeden Preis ihre Mutter provozieren? Oder steckt eine ganz andere innere Not hinter ihrem Konfro-Kurs? - Ein siebenjähriger Junge zerstört das ersparte Bargeld der Familie mithilfe eines Schredders! Was treibt das Kind an und kann die Familienhelferin nicht nur dem Kind helfen, sondern die Familie auch vor dem Ruin retten?

SAT.1
