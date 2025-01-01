Die Familienhelfer
Folge 23: Es liegt im Blut
23 Min.Ab 12
Die fünfzehnjährige Alina dreht auf einmal völlig frei und rebelliert gegen ihre Eltern. Als sie ihre Silberhochzeitsfeier crasht, zieht die besorgte Mutter Yvonne eine befreundete Familienhelferin hinzu. Leidet Alina unter der Abfuhr ihres ersten festen Freundes? Oder steckt eine ganz andere innere Not hinter ihrem Verhalten?
Die Familienhelfer
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
12
