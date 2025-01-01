Die Familienhelfer
Folge 28: Bis dass der Tod...
23 Min.Ab 12
Die 18-jährige Luisa will unbedingt schon heiraten, doch sie erleidet auf ihrer Hochzeit eine Panikattacke. Was macht dem Mädchen Angst und warum will sie so früh schon heiraten? Der 8-jährige Marc soll seinen sechs Monate alten Bruder bei einer Internetauktion zum Verkauf angeboten haben. Er hatte schon oft damit gedroht, weil sein Bruder ihn nervt. Die Familienhelferin will herausfinden, woher diese krasse Eifersucht auf das Neugeborene kommt.
Staffel 1
Die Familienhelfer
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
