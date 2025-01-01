Die Familienhelfer
Folge 33: Die Milch machts
23 Min.Ab 12
Ein 9-Jähriger wird dabei ertappt, wie er versucht Muttermilch zu verkaufen, die für seine sechs Monate alte Schwester bestimmt war. Die Expertin soll herausfinden, ob nur allein Eifersucht auf das Geschwisterchen die Antwort ist. Ein 13-jähriges Mädchen leidet seit kurzem unter heftigen Ess-Attacken und starken Stimmungsschwankungen. Als die Mutter eine Packung Antibabypillen findet, vermutet diese, dass der deutlich ältere Freund ihrer Tochter damit zu tun haben könnte.
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1