Die Familienhelfer
Folge 12: Affenstark
23 Min.Ab 12
Der sechsjährige Max geht ohne seinen Plüschaffen nicht mehr aus dem Haus! Warum klammert der Junge so extrem an seinem Stofftier? Hat es etwas mit seiner bevorstehenden Einschulung zu tun? - Die 17-jährige Sandy riskiert durch gefährliche Social Media-Challenges ihr Leben. Alles für den Traum, Influencer zu werden! Ihre besorgte Mutter Jana kommt nicht mehr an sie heran. Und Sandy ist nicht mehr zu bremsen. Welche innere Not steckt hinter ihrem Verhalten?
