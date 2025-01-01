Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Familienhelfer

Der Satansbraten

SAT.1Staffel 1Folge 18
Der Satansbraten

Der SatansbratenJetzt kostenlos streamen

Die Familienhelfer

Folge 18: Der Satansbraten

24 Min.Ab 12

Ein Sechsjähriger wird seit kurzem gewalttätig gegenüber seinem Vater. Will er sich dafür rächen, dass sein Vater nie Zeit für ihn hat? Die hinzugerufene Familienhelferin deckt auf, dass der Junge ein belastendes Geheimnis hat. - Ein sechs Monate altes Baby leidet unter einem rätselhaften Hautausschlag. Ist der Familienhund daran schuld? Die Hebamme lüftet ein schlimmes Geheimnis, das Mutter Katharina seit Wochen mit sich herumträgt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Familienhelfer
SAT.1
Die Familienhelfer

Die Familienhelfer

Alle 2 Staffeln und Folgen