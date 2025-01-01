Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 14
Folge 14: Avageddon

23 Min.Ab 12

Zwei Teenie-Schwestern hassen sich urplötzlich bis aufs Blut. Als die Streitereien eskalieren, muss sogar der Rettungswagen anrücken. Was ist nur zwischen den sonst so harmonischen Mädchen vorgefallen? - Ein achtjähriger Junge will sein Zimmer nicht mehr verlassen und besteht auf die Nähe mindestens eines Elternteils. Warum sucht er so vehement nach Schutz und Aufmerksamkeit?

SAT.1
