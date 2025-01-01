Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 1Folge 25
Folge 25: Im falschen Körper

23 Min.Ab 12

Lara und Bente sind verzweifelt, denn Sohn Ilja (10) wirkt belastet und spricht nicht mehr mit ihnen. Als sie ihn auch noch beim heimlichen Puppenspiel erwischen, stellt sich die Frage, was dem verzweifelten Jungen derart zu schaffen macht. Kann die Familienhelferin dem bedrückten Jungen beistehen und helfen?

