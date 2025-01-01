Die Familienhelfer
Folge 5: Schlaflos in Köln
23 Min.Ab 12
Ein acht Monate altes Baby fiebert immer wieder, um einen ganz bestimmten Stressfaktor auszugleichen - nur welchen? Und warum findet die Kleine zudem so schlecht in den Schlaf? - Eine Grundschülerin mobbt ihre eigene Mutter. Will sich das Mädchen wegen der geplatzten Geburtstagsfete im Freizeitpark an ihr rächen? Was ist passiert, dass die Tochter ihre eigene Mutter so dermaßen ablehnt?
Die Familienhelfer
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1