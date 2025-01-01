Die Familienhelfer
Folge 9: F...off
24 Min.Ab 12
Ein dreizehnjähriges Mädchen schlägt das Auto ihres Vaters kurz und klein. Warum legt es der Teenager darauf an, von den Eltern rausgeworfen zu werden? - Der Familienhelfer findet seine neunjährige Schülerin weinend und am Daumen nuckelnd im Klassenzimmer vor. Das Mädchen kapselt sich schon seit Wochen von ihren Mitschülern ab. Alarmiert holt der Pädagoge die Mutter dazu. Was macht der Neunjährigen nur so sehr zu schaffen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Die Familienhelfer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1