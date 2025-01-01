Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 1Folge 6
23 Min.Ab 12

Ein Siebenjähriger isst seit einem Sturz vom Klettergerüst nur noch ungenießbare Dinge und macht dabei auch vor dem Inhalt des Katzenklos keinen Halt. Zudem verweigert er jegliche normale Nahrung. Was steckt hinter dem ungewöhnlichen Verhalten? - Eine Neunjährige leidet unter schlimmen Kopfschmerzen - so stark, dass sie sich aus Versehen sogar ein Messer in den Oberschenkel rammt. Was löst bei der Grundschülerin derartige Schmerzen aus?

SAT.1
