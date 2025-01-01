Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 32
Folge 32: Das Chamäleon

23 Min.Ab 12

Nachdem ihre Eltern zusammenziehen, können zwei Stiefschwestern sich plötzlich nicht mehr ausstehen und führen einen erbitterten Krieg. Die letzte Hoffnung von Vater Samuel und Mutter Maren, ihre Patchworkfamilie noch zu retten, ist der Familienhelfer. - Ein 17-jähriger Junge wird auffällig, fängt an zu kiffen und die Schule zu schwänzen. Mama Sonja weiß nicht mehr weiter und hofft, gemeinsam mit der Familienhelferin die Ursache für sein Verhalen zu finden.

