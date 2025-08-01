Die fliegenden Ärzte
Folge 10: Lebenslinien
45 Min.Ab 12
John und Pam Sinclair nehmen Johns offenbar schwangere Schwester Mandy bei sich auf. Chris stellt fest, dass es sich in Mandys Fall um eine eingebildete Schwangerschaft handelt. Als Mandy diesen Befund mitgeteilt bekommt, fährt sie in geistiger Verwirrung mit John und Pams Baby davon. Die beiden werden zum Glück noch rechtzeitig gefunden. Mandy erklärt sich zu einer Therapie bereit.
