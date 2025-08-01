Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Familienbande

BetaStaffel 5Folge 16
Familienbande

FamilienbandeJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 16: Familienbande

46 Min.Ab 12

Sandy und Phil haben einen behinderten Jungen. Daran droht die Ehe zu zerbrechen. Bei einer Urlaubsreise durch das Outback verliert Phil die Nerven. Er verlässt seine Familie. Sandy, am Ende ihrer Kraft, setzt ihren Sohn Chris in der Wildnis aus. Nach einem Autounfall wird sie in Coopers Crossing ins Krankenhaus eingeliefert. Das Ärzteteam informiert Sandys Mann, der von Sandys Geständnis entsetzt ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen