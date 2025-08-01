Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das unerzogene Kind

Folge 15: Das unerzogene Kind

45 Min.Ab 6

Yankee Jacks Creek ist eine abgelegene Siedlung. Die Lehrerin Fiona hat es nicht leicht: Besonders Schüler Colin Finegan macht ihr das Leben schwer. Sein Vater ist auch nicht sehr freundlich. Als Annie und David zur Routineuntersuchung in die Schule kommen, werden sie von ihm äußerst mürrisch empfangen. Das Verhalten des Jungen weckt Davids Neugier. Er entdeckt eine Kontamination durch vergiftetes Wasser.

