Die fliegenden Ärzte
Folge 3: Die Braut muss warten
45 Min.Ab 12
Nach zwanzig Jahren beschließt Walter Whistler, seine große Liebe Alice zu heiraten. Doch leider verliert er ausgerechnet am Tag vor der Hochzeit seine Arbeit bei Madigan. Der Versuch, sich an seinem Arbeitgeber zu rächen und gleichzeitig zu etwas Geld zu kommen, scheitert. Walter muss die Hochzeit verschieben. Alice ist schwer enttäuscht. Dann stellt sich heraus, dass Walter unheilbar an Krebs leidet.
Die fliegenden Ärzte
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH