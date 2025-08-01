Die fliegenden Ärzte
Folge 9: Ruhe in Frieden
45 Min.Ab 12
In einem Bachbett finden Nick und Annie ein Auto mit zwei Leichen. Bei ihnen handelt es sich vermutlich um das Ehepaar Rachel und Bob Jordan, das sieben Jahre zuvor spurlos verschwand. Sohn Michael kommt zur Beerdigung aus Melbourne zurück. Sein psychischer Zustand ist bedenklich. Beim Vergleich von Autopsiebericht und Krankenakte stellt Tom fest, dass der Tote nicht Bob Jordan sein kann.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH