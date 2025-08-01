Die fliegenden Ärzte
Folge 17: Meines Bruders Hüter?
45 Min.Ab 12
Rose lebt mit ihrem Vorarbeiter Tony Downes zusammen. Ihr Bruder Harry ist Alkoholiker und hat kein Interesse an der Farmarbeit. Harry misstraut Downes und warnt Rose vor ihm. Im Krankenhaus erfährt Harry, dass seine Tage gezählt sind. Vorher will er noch verhindern, dass seine Schwester von Downes ausgebeutet wird. Dieser reagiert skrupellos: Er wirft Harry in eine Mine und bringt sie zum Einsturz.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH