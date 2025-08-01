Die fliegenden Ärzte
Folge 6: Gefährliche Last
45 Min.
Mrs. Peta Rowlands ist mit ihrer sechzehnjährigen Tochter Kim auf dem Weg zu Kims Großeltern. Wegen einer Autopanne müssen Mutter und Tochter eine Nacht in Coopers Crossing verbringen. Kims Verhalten weist schizophrene Züge auf. Am nächsten Morgen versteckt sich Kim im Laderaum der "Nomad". Sie will Dr. Callaghan, für den sie schwärmt, auf seiner Sprechstunden-Tour begleiten. Eine Suchaktion beginnt.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH