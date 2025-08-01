Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Alles für das Baby

BetaStaffel 5Folge 13
Alles für das Baby

Alles für das BabyJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 13: Alles für das Baby

46 Min.Ab 12

Die schwangere Kerry ist mit 30.000 Dollar, die sie ihrem Chef gestohlen hat, zu einer Verwandten unterwegs. Mitten in der Einöde hat sie eine Panne. Nick will sie nach Coopers Crossing schleppen, da setzen die Wehen ein - vier Wochen zu früh. Kerry bringt ihr Kind nur mit Nicks Hilfe zur Welt. Tom behält sie wegen möglicher Komplikationen im Krankenhaus. Dort wird das Geldbündel entdeckt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen