Die fliegenden Ärzte

Den Tod vor Augen

Staffel 5Folge 2
Den Tod vor Augen

Den Tod vor AugenJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 2: Den Tod vor Augen

45 Min.Ab 12

Gerry, Geoff, Kate und ihre Dialyse-Patientin Robyn werden von Ronald Madden und dem Piloten Holland entführt. Madden versucht, mit einer Million Dollar außer Landes zu kommen, die er in seiner Firma unterschlagen hat. Pilot Holland leidet an Typhus und ist kaum noch in der Lage, das Flugzeug zu manövrieren. Clare und Kate ist es schließlich zu verdanken, dass alle Patienten gerettet werden.

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

