Die fliegenden Ärzte

Der Junge im Kofferraum

Staffel 5Folge 7
Der Junge im Kofferraum

Folge 7: Der Junge im Kofferraum

45 Min.

Der geschiedene Rex Sewell ist mit seinem Sohn Tim aus den USA in seine Heimat Australien gekommen. Er ist unheilbar krank. Bevor er stirbt, will er Tim für das Outback begeistern. Die beiden werden von Tims Mutter Jess verfolgt. Tim versteckt sich im Kofferraum des Wagens. Nach einem Verkehrsunfall wird er im allerletzten Moment von Geoffrey gerettet. Rex wird bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert.

