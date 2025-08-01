Die fliegenden Ärzte
Folge 7: Der Junge im Kofferraum
45 Min.
Der geschiedene Rex Sewell ist mit seinem Sohn Tim aus den USA in seine Heimat Australien gekommen. Er ist unheilbar krank. Bevor er stirbt, will er Tim für das Outback begeistern. Die beiden werden von Tims Mutter Jess verfolgt. Tim versteckt sich im Kofferraum des Wagens. Nach einem Verkehrsunfall wird er im allerletzten Moment von Geoffrey gerettet. Rex wird bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert.
Die fliegenden Ärzte
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Beta Film GmbH