Die fliegenden Ärzte
Folge 8: Ein Hund und eine Tochter
45 Min.Ab 6
Billy lebt allein mit seinem Hund Rowdy im Busch. Billy wird mit einer Gehirnerschütterung eingeliefert. Die Ärzte stellen ein Herzleiden fest, das eine Operation erforderlich macht. Billy lehnt den Eingriff ab. Er treibt das Personal mit seiner Sturheit zur Verzweiflung. David und Annie stellen fest, dass Billy in Vietnam war. Über den Kriegsveteranen-Verband erfahren sie seinen wirklichen Namen.
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Copyrights:© Beta Film GmbH