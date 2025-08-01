Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Schmerz, Angst und Entsetzen

Staffel 5Folge 29
Schmerz, Angst und Entsetzen

Die fliegenden Ärzte

Folge 29: Schmerz, Angst und Entsetzen

45 Min.Ab 12

Jeannie Mooreland wird von ihrem Verehrer Ted Patterson auf der elterlichen Farm vergewaltigt. Ihre Eltern rufen Kate zu Hilfe, die seit Jahren mit der Familie befreundet ist. Jeannie will den Täter nicht nennen. Detective Sergeant Reynolds hat Ted bald in Verdacht. Geoff schickt Jeannie in Begleitung von Kate wieder nach Hause. Nachts steigt Ted bei ihr ein, um sie zum Stillschweigen zu bewegen.

