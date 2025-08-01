Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Hetzen und petzen

Staffel 5Folge 32
Hetzen und petzen

Hetzen und petzenJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 32: Hetzen und petzen

45 Min.Ab 12

Hughie Geddes arbeitet bei einer Ölbohrkolonne. Chef Greg Carpenter schindet seine Leute bis zum Umfallen. Am Ende einer Schicht bricht Hughie zusammen und wird von den Ärzten in die Klinik gebracht. Schließlich kommt Carpenter nach Coopers Crossing und fordert Hughies Entlassung. Als er mit Kündigung droht, verläßt Hughie das Krankenhaus auf eigene Verantwortung - um wenig später erneut zusammenzubrechen.

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

