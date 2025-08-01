Die fliegenden Ärzte
Folge 33: Das Wunschkind
45 Min.Ab 12
Gail Ramsay bringt wegen eines Unwetters ihr Kind im Flugzeug zur Welt. Sie übersteht die Geburt gut. Doch als Des Ramsey seine Frau besucht, fällt ihm ihr abweisendes Verhalten auf: Gail scheint sich nicht um das Neugeborene zu kümmern. Kate und Geoff raten Gail, ins Krankenhaus zu kommen. Kate soll unterdessen das Baby hüten. Es dauert lange, aber schließlich findet Geoff doch heraus, worunter Gail so sehr leidet. Kate und Geoff aber wollen nun ein eigenes Kind.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
