Neue Karte, neues GlückJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 12: Neue Karte, neues Glück
40 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Eine neue Schatzkarte begeistert das Team. Die Genauigkeit und Detailtreue verblüfft und weckt Hoffnungen, damit an den großen Schatz zu gelangen.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC