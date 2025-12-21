Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Schatzsucher von Oak Island

Neues Ziel vor Augen

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 8vom 21.12.2025
Neues Ziel vor Augen

Neues Ziel vor AugenJetzt kostenlos streamen

Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 8: Neues Ziel vor Augen

40 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Während das Team weiterhin nach dem legendären "Chappell Vault" im Money Pit sucht, werden in dem geheimnisvollen Sumpf neue Strukturen entdeckt, die eine spannende Theorie der Schatzsucher untermauern.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Die Schatzsucher von Oak Island
Kabel Eins Doku
Die Schatzsucher von Oak Island

Die Schatzsucher von Oak Island

Alle 4 Staffeln und Folgen