Die Waltons
Folge 1: Das Findelkind
48 Min.Ab 6
Als John-Boy ein kleines Mädchen vor der Kellertür findet, beschließen John und Olivia sofort, es bei sich aufzunehmen, bis man weiß, wer seine Eltern sind. Obwohl die Waltons es bereits schwer genug haben, die eigene Familie durchzubringen, nehmen sie sich mit viel Liebe der Kleinen an, die offenbar taub ist. Die ganze Familie lernt die Zeichensprache, um sich mit ihr verständigen zu können. Nach einiger Zeit taucht die Mutter in der Nähe des Waltonschen Hauses auf.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen