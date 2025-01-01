Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Onkel Codys Werbung

WarnerStaffel 1Folge 18
Onkel Codys Werbung

Onkel Codys Werbung

Die Waltons

Folge 18: Onkel Codys Werbung

44 Min.

Onkel Cody, der Walton's Mountain vor dreißig Jahren verließ, kehrt eines Tages in die alte Heimat zurück, weil er arbeitslos geworden ist. Die Familie, die selbst unter der Wirtschaftskrise leidet, kann ihm keine Arbeit beschaffen, doch zumindest wollen die Waltons ihn aufheitern und ablenken. So beschließen sie, ihn mit einer Dame bekannt zu machen und laden die verwitwete Cordelia Hunnicut zum Abendessen ein. Und prompt verliebt sich Cody in die gebildete Lady ...

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

