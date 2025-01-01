Die Waltons
Folge 8: Der Ausreißer
48 Min.
Walton's Mountain während der Wirtschaftskrise: John-Boy, der für seine Schwester Elisabeth ein Paar Schuhe kaufen soll, lässt sich auf dem Weg in die Stadt durch die Jagd nach einem Waschbären ablenken. Bei der Verfolgung des Tiers trifft er auf einen kleinen Jungen namens Gino und freundet sich mit ihm an. Er nimmt Gino, der offensichtlich in Not ist, mit nach Hause. Doch der Junge dankt die Gastfreundschaft der Waltons schlecht und stiehlt die Ersparnisse von Olivia ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen