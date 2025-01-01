Die Waltons
Folge 9: Eintritt ins Mannesalter
48 Min.Ab 6
Für die Waltons sind die Jahre der Wirtschaftskrise eine schlimme und schwierige Zeit. Trotz wirtschaftlicher Probleme aber leben sie in Frieden und Sicherheit - dies wird ihnen erst so richtig bewusst, als sie neue Nachbarn bekommen. Es handelt sich um die jüdische Familie Mann, die vor den Nazis aus Deutschland geflohen ist. Um nicht noch mehr Schwierigkeiten zu bekommen, verbietet Vater Mann seinen Angehörigen, sich in der Öffentlichkeit zu ihrem Glauben zu bekennen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH