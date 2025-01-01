Die Waltons
Folge 15: Die Schauspielerin
44 Min.
Wie ein Hurricane bricht das Auftauchen der weltberühmten Schauspielerin Alvira Drummond über Walton's Mountain herein. Eine Autopanne lässt den Star Halt in dem kleinen Ort machen, und da es dort kein Hotel gibt, nimmt sie bereitwillig die Gastfreundschaft der Waltons in Anspruch. Ihre Erzählungen von der großen, weiten Welt, von der John-Boy bisher nur träumt, fesseln die Familie, und in den Kindern erwachen Sehnsüchte nach einer glanzvollen Zukunft ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen