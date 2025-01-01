Die Waltons
Folge 2: Der Wanderzirkus
48 Min.
Lange haben die Walton-Kinder auf einen Besuch beim Wanderzirkus gespart, da zerbricht Großmutters Brille - das Geld wird für die Reparatur gebraucht. Nach der Zirkusvorstellung brennt der Zirkusdirektor samt Schlangenbeschwörerin und Kasseninhalt durch, und so kommen die Waltons doch noch zu ihrem Zirkusbesuch: Die zurückgelassenen Artisten nämlich finden Unterschlupf in ihrer Scheune und bedanken sich mit einer Gratisvorstellung.
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
