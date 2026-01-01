Die Waltons
Folge 3: Das Kälbchen
48 Min.
Als auf der Farm der Waltons ein Kälbchen geboren wird, sind die Kinder hellauf begeistert. Vater John sieht den Zuwachs allerdings mit ganz anderen Augen: Für ihn bedeutet das Neugeborene in erster Linie zusätzliche Kosten. Weil er keine andere Lösung sieht, verkauft er das Tier an den Farmer Anderson. Doch er hat die Rechnung ohne seine Kinder gemacht: Als die nämlich von dem Verkauf erfahren, setzen sie alles daran, ihr geliebtes Kälbchen wieder zurückzubekommen ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH