Die Waltons
Folge 12: Die Verwandten aus Kansas
44 Min.
Die Jahre der Wirtschaftskrise stellen nicht nur das Familienleben der Waltons auf eine harte Probe. Auch andere Familien haben zu kämpfen - und greifen dabei manchmal zu fragwürdigen Mitteln: Als die Waltons Besuch von Olivias Verwandtschaft aus Kansas bekommen, fallen ihnen schon bald einige Merkwürdigkeiten auf. So scheint der angebliche neue Job von Ham nur eine Erfindung zu sein, und die mitgebrachten Geschenke sind aus Ikes Laden gestohlen worden ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen