Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

John-Boys erste Jagd

WarnerStaffel 1Folge 4
John-Boys erste Jagd

John-Boys erste JagdJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 4: John-Boys erste Jagd

48 Min.Ab 6

John Walton ist stolz darauf, seinen Sohn John-Boy zum ersten Mal mit auf die Truthahnjagd in die Berge zu nehmen. Hier soll John-Boy seinen ersten Schuss auf einen Truthahn abgeben. Zwar ist dieser gut vorbereitet, hat sich theoretische Jagdkenntnisse angeeignet und freut sich auf die "Premiere", doch als er tatsächlich zielt, ist er unfähig zu schießen. Er bringt es nicht übers Herz, das Tier zu töten und erkennt, dass er als Selbstversorger wohl Vegetarier werden müsste.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen