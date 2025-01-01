Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das Feuer

WarnerStaffel 1Folge 16
Das Feuer

Die Waltons

Folge 16: Das Feuer

44 Min.Ab 6

Lutie Basecomb, der mit seiner Tochter in einem kleinen Nest in der Nachbarschaft der Waltons lebt, ist ein eigenbrötlerischer, boshafter Mann, der nicht am Gemeinschaftsleben der übrigen Familien teilnimmt und die Geselligkeit scheut. Seine Tochter Lois May muss darunter leiden, denn auch sie will er vom Kontakt zu den anderen abschneiden. So ist er z. B. überhaupt nicht mit dem einverstanden, was sie in der Schule lernt. Als das Schulhaus brennt, gerät Lutie in Verdacht ...

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

