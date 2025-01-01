Die Waltons
Folge 13: Der große Familientag
44 Min.
Olivia braucht dringend eine Waschmaschine, doch wie so oft fehlt es den Waltons dazu am nötigen Kleingeld. Um seiner Mutter das ersehnte Objekt kaufen zu können, will John-Boy sich etwas dazuverdienen. Er ist dankbar, als er einen Job bei den Baldwin-Schwestern bekommen kann, doch zu spät merkt er, worauf er sich eingelassen hat: Die Schwestern planen ein großes Familienfest, und die Vorbereitungen dazu sind weitaus anstrengender, als John-Boy erwartet hat ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH