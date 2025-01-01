Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Das Fahrrad

Staffel 1Folge 22
Das Fahrrad

Das FahrradJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 22: Das Fahrrad

45 Min.

Olivia ist in letzter Zeit sehr unruhig und unzufrieden. Als Ike Godsey ihr anbietet, dass er ihr sein Fahrrad borgen könnte, damit sie damit zu den Chor-Proben fahren kann, sagt sie sofort begeistert zu. Auf ihrem Weg zur Probe beginnt sie davon zu träumen, wie es wäre, eines Tages eine bekannte Opernsängerin zu sein ... Außerdem kommt Ann Harris in die kleine Stadt, um ihren Brieffreund Curtis Norton zu heiraten. Doch auf sie wartet eine Überraschung ...

