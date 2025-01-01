Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Liebeskummer

WarnerStaffel 7Folge 12
Liebeskummer

LiebeskummerJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 12: Liebeskummer

42 Min.

Weil ein Stinktier ins Pfarrhaus eingefallen ist, ist dieses unbewohnbar geworden. Der neue Seelsorger muss deshalb bei den Waltons untergebracht werden - sehr zur heimlichen Freude von Elizabeth, die sich in ihn verliebt hat ... Erin unterstützt die Baldwin-Schwestern beim Schreiben ihrer Lebenserinnerungen. Alte Dokumente müssen durchgesehen werden, und als Erin dies tut, findet sie einen Ring, den Miss Mamie von ihrem alten Verehrer Ashley Longworth erhalten hat ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen