Die Waltons
Folge 12: Liebeskummer
42 Min.
Weil ein Stinktier ins Pfarrhaus eingefallen ist, ist dieses unbewohnbar geworden. Der neue Seelsorger muss deshalb bei den Waltons untergebracht werden - sehr zur heimlichen Freude von Elizabeth, die sich in ihn verliebt hat ... Erin unterstützt die Baldwin-Schwestern beim Schreiben ihrer Lebenserinnerungen. Alte Dokumente müssen durchgesehen werden, und als Erin dies tut, findet sie einen Ring, den Miss Mamie von ihrem alten Verehrer Ashley Longworth erhalten hat ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen