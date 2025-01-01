Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Die Trennung

WarnerStaffel 7Folge 16
Die Trennung

Folge 16: Die Trennung

43 Min.

Olivia macht sich große Sorgen um John, der Tag für Tag Schwerstarbeit leistet. Aus Angst, er könne sich überarbeiten, schlägt sie vor, eine gemeinsame Reise zu unternehmen und einige Tage auszuspannen. Doch die Erholung ist nur von kurzer Dauer, denn als sie zurückkehren, erfährt Olivia Erschreckendes von ihrem Arzt: Sie ist an Tuberkulose erkrankt. Wenn sie gesund werden will, muss sie ins Sanatorium gehen - das bedeutet eine lange Trennung von ihrer Familie ...

