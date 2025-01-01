Die Waltons
Folge 14: Jason, der Feigling
45 Min.Ab 6
Jason hat ernsthafte Bedenken, in die Army einzutreten und setzt sich mit seinen Befürchtungen und Zweifeln auseinander. Er zieht es in Betracht, den Wehrdienst zu verweigern. Sein Bruder Jim-Bob hingegen würde liebend gerne zum Militär gehen, ist aber noch zu jung dafür. Um seiner Begeisterung für alles, was mit der Army zu tun hat, Ausdruck zu geben, lässt er sich tätowieren - natürlich muss es ein Militär-Tattoo sein ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH