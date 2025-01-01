Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Der schöne Traum

WarnerStaffel 7Folge 18
Der schöne Traum

Die Waltons

Folge 18: Der schöne Traum

42 Min.

Miss Emily Baldwin bringt die Zeitabschnitte ihres Lebens ein wenig durcheinander: Sie glaubt, dass der Sohn eines ehemaligen Verehrers, Offizier der Army, dieser Verehrer selbst sei, der zurückgekehrt ist, um ihr erneut den Hof zu machen. Ashley Longworth jr. ist seinem Vater in der Tat wie aus dem Gesicht geschnitten. Emily Baldwins Vater, Richter Baldwin, hatte damals seine Einwilligung zur Heirat von Emily und Ashley verweigert, doch Emily hatte Ashley nie vergessen ...

