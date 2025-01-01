Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Der Schwarzbrenner

Staffel 7Folge 4
Der Schwarzbrenner

Der SchwarzbrennerJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 4: Der Schwarzbrenner

43 Min.Ab 6

Jason kümmert sich um einen Verwandten, Boone Walton, der wegen kleinerer krimineller Delikte in schlechtem Ansehen - nicht nur bei der Familie - steht. Jason möchte ihn wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen, doch als Boone nach Walton's Mountain kommt, gerät er dort prompt sofort wieder mit dem Gesetz in Konflikt ... Auch eine andere Besucherin sorgt mit ihrem Erscheinen in Walton's Mountain für Aufregung: die attraktive Daisy, John-Boys Ex-Verlobte ...

