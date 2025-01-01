Die Waltons
Folge 4: Der Schwarzbrenner
43 Min.Ab 6
Jason kümmert sich um einen Verwandten, Boone Walton, der wegen kleinerer krimineller Delikte in schlechtem Ansehen - nicht nur bei der Familie - steht. Jason möchte ihn wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen, doch als Boone nach Walton's Mountain kommt, gerät er dort prompt sofort wieder mit dem Gesetz in Konflikt ... Auch eine andere Besucherin sorgt mit ihrem Erscheinen in Walton's Mountain für Aufregung: die attraktive Daisy, John-Boys Ex-Verlobte ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH