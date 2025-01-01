Die Waltons
Folge 13: Spekulanten
42 Min.
Ben ist der Meinung, dass man von dem durch den Krieg entstandenen wachsenden Verkehrsaufkommen auch profitieren könne: Er beschließt, eine Autowerkstatt zu eröffnen, obwohl sein Vater alles andere als begeistert davon ist. Und noch jemand hat große Pläne: Per Fernstudium - die Unterlagen werden mit der Post gesendet - eignet Yancy sich das theoretische Wissen für den Friseurberuf an, um nach bestandener Prüfung einen Herren-Friseursalon zu eröffnen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH